Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Железный занавес? Нет, круг мелком от нечисти

Железный занавес? Нет, круг мелком от нечисти

Конунг Ингвар А ведь действительно. Я раньше удивлялся комментам, типа "а зачем мне это знать? видеть наркоманов в США, бомжей в Париже, читать о каких-то извращенцах".

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Комментарии
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Валентина БогдановаШирочкина
Россия открыла не те краны с Запада.... Надо было открывать  чистые, а они открыли  сточные...
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15 час.
Ольга
Бойцов вряд-ли обрадуют их концерты, от этих рож блевать тянет!
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12 час.
Алексей Горшков
Пользу в посылании этих УРОДОВ на передовую я вижу только в одном: В ДИСКРЕДИТАЦИИ их в глазах &quot;убежальцев&quot; и затаившихся &quot;ждунов&quot;! Но этого же можно добиться и НЕ ПОГАНЯ их посещением передовой - например - публикацией их отчётов о переводе денежных средств на нужды СВО !!! А ФИЗИЧЕСКОЕ присутствие этих ... субъектов на фронте - не просто необязательно - а даже ВРЕДНО !!! Пребывание на фронте должно быть ЧЕСТЬЮ, а не НАКАЗАНИЕМ !!!
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11 час.

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