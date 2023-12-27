Конунг Ингвар А ведь действительно. Я раньше удивлялся комментам, типа "а зачем мне это знать? видеть наркоманов в США, бомжей в Париже, читать о каких-то извращенцах".
Железный занавес? Нет, круг мелком от нечисти
Комментарии
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Валентина БогдановаШирочкина
Россия открыла не те краны с Запада.... Надо было открывать чистые, а они открыли сточные...
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15 час.
Ольга
Бойцов вряд-ли обрадуют их концерты, от этих рож блевать тянет!
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12 час.
Алексей Горшков
Пользу в посылании этих УРОДОВ на передовую я вижу только в одном: В ДИСКРЕДИТАЦИИ их в глазах "убежальцев" и затаившихся "ждунов"! Но этого же можно добиться и НЕ ПОГАНЯ их посещением передовой - например - публикацией их отчётов о переводе денежных средств на нужды СВО !!! А ФИЗИЧЕСКОЕ присутствие этих ... субъектов на фронте - не просто необязательно - а даже ВРЕДНО !!! Пребывание на фронте должно быть ЧЕСТЬЮ, а не НАКАЗАНИЕМ !!!
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11 час.
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