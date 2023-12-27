Железный занавес? Нет, круг мелком от нечисти

Алексей Горшков

Пользу в посылании этих УРОДОВ на передовую я вижу только в одном: В ДИСКРЕДИТАЦИИ их в глазах "убежальцев" и затаившихся "ждунов"! Но этого же можно добиться и НЕ ПОГАНЯ их посещением передовой - например - публикацией их отчётов о переводе денежных средств на нужды СВО !!! А ФИЗИЧЕСКОЕ присутствие этих ... субъектов на фронте - не просто необязательно - а даже ВРЕДНО !!! Пребывание на фронте должно быть ЧЕСТЬЮ, а не НАКАЗАНИЕМ !!!