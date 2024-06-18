Trail от Лиги Героев

Для участников «Трейла» уже подготовили живописную и интересную трассу, полную спусков и подъёмов. Она богата сменами ландшафта, так что у отважных искателей городских приключений будет прекрасная возможность не просто проверить свои силы, но и посмотреть на Санкт-Петербург с необычной стороны.