Соловьеву конкретно прилетело. Собчак может посадить пропагандиста на 2 года, за оскорбления и обвинение в госизмене

Lora Некрасова

Адвокат, конечно, прав. Он прав в том, что Ксения Собчак неподсудна никакому суду, с неё, как с гуся вода, всё слетит. Это говорит только о том, что у неё есть "крыша", под которой для неё нет правил,законов и Конституции. А на нет и суда к ней нет. А у Соловьёва есть только правда, закон и Конституция, которые он должен исполнять. Поэтому и статью ему могут подобрать, если Ксюша пожелает.