Соловьеву конкретно прилетело. Собчак может посадить пропагандиста на 2 года, за оскорбления и обвинение в госизмене

Интересная жизнь с Vera Star Вряд ли Жора Крыжовников, снявший нашумевший сериал "Слово пацана", мог себе представить, что его талантливую работу, сможет переплюнуть низкопробная пошлятина снятая на телефон одним дублем в клубе "Mutabor" 20 декабря.
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