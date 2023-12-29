Соловьеву конкретно прилетело. Собчак может посадить пропагандиста на 2 года, за оскорбления и обвинение в госизмене

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Николай Сопляков
    До логического конца. (опечатка)Это уже вышак
  • Ольга Бродовщук
    👍Соловьеву конкрет...
  • Lora Некрасова
    Адвокат, конечно, прав. Он прав в том, что Ксения Собчак неподсудна никакому суду, с неё, как с гуся вода, всё слетит...Соловьеву конкрет...

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Комментарии
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Вилла Колибри
А может он прав?
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15 мин.
Lora Некрасова
Адвокат, конечно, прав. Он прав в том, что Ксения Собчак неподсудна никакому суду, с неё, как с гуся вода, всё слетит. Это говорит только о том, что у неё есть &quot;крыша&quot;, под которой для неё нет правил,законов и Конституции. А на нет и суда к ней нет. А у Соловьёва есть только правда, закон и Конституция, которые он должен исполнять. Поэтому и статью ему могут подобрать, если Ксюша пожелает.
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1 мин.
Ольга Бродовщук
👍
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