Доктор исторических наук Николай Платошкин заявил, что экономический союз Беларуси, России и Украины мог бы стать сильнейшим в мире, поскольку все три государства самодостаточны.
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