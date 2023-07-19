Военное обозрение

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Лётчик Мельников: рождённый в рубашке

Лётчик Мельников: рождённый в рубашке

Наверное, многим из интересующихся историей отечественной авиации известен подвиг лётчика-истребителя Аристотеля Кавтарадзе, который в середине июля 1941 года во время контрудара под Сольцами совершил таран и ценой своей жизни сбил немецкий самолёт.

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