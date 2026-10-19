Почти у каждого третьего российского бизнеса-заемщика есть просроченная задолженность. По данным Банка России, в июне 2026 года доля юридических лиц и ИП с просрочкой по кредитам достигла 27,6%.
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