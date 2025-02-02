Вице-президент АСА Бадаев о Шаре Буллете: ему надо вернуться в Дагестан

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев оценил поражение Шарабутдина Магомедова, который известен под псевдонимом Шара Буллет, от Майкла Пейджа на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Эр-Рияде, передает Sport24.
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