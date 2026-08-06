Спецсвязь ФСО России отмечает профессиональный праздник

7 августа в России отмечается День Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации — профессиональный праздник одного из ключевых подразделений системы государственной безопасности страны, обеспечивающего защищё.
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