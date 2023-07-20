Более 22 тысяч молодежных организаций работает в России

АНГЕЛ АНГЕЛ

Количество не определяет качества этих организаций, плюс плодит дармоедов возглавляющих эти организации и как правило это отпрыски политиков, чиновников, бизнесменов и блатных.... А кто на заводах и предприятиях в реальном секторе экономики работать будет????