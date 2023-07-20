Парламентская газета

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Более 22 тысяч молодежных организаций работает в России

Более 22 тысяч молодежных организаций работает в России

В России существует более 22 тысяч общественных объединений, которые работают с детьми и молодежью. Среди них «Юнармия», «ДОСААФ», «Я горжусь» и другие.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Количество не определяет качества этих организаций, плюс плодит дармоедов возглавляющих эти организации и как правило это отпрыски политиков, чиновников, бизнесменов и блатных.... А кто на заводах и предприятиях в реальном секторе экономики работать будет????
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