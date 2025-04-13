Мобилизация 2025: Ротация на грани невозможного?

Сколько еще продержатся 300 тысяч? Шокирующие детали фронтовой реальности С момента объявления частичной мобилизации осенью 2022 года прошло два с половиной года, но вопрос о судьбе 300 тысяч резервистов остаётся открытым.
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