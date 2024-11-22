Минфин США пригрозил банкам санкциями за подключение к российскому аналогу SWIFT

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Министерство финансов США пригрозило ввести санкции в отношении иностранных банков, которые подключатся к созданной Центробанком России Система передачи финансовых сообщений (СПФС), являющейся аналогом международной системы межбанковских платежей SWIFT.
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