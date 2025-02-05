В Магадане арестовали счета экс-главы СВ МТУ Росавиации на 24 млн рублей

В рамках расследования уголовного дела, возбуждённого в отношении бывшего руководителя Северо-Восточного межрегионального территориального управления Росавиации, были приняты меры по обеспечению возмещения ущерба и исполнения приговора в части взыскания штрафа.
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