ISW: Стало известно, где начнется мощное российское наступление

Константин Ольшанский 22 ноября 2024 г., 14:21 Орехов и Гуляйполе уже зимой будут освобождены, уверены западные эксперты Западные издания внезапно проявили взрывной интерес к Южному театру военных действий — аккурат после того, как Reuters Exclusive стало известно о подготовке администрацией Дональда Трампа мирных предложений для России и Украине.