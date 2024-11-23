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Русский Днепропетровск

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Константин Ольшанский 22 ноября 2024 г., 14:21   Орехов и Гуляйполе уже зимой будут освобождены, уверены западные эксперты Западные издания внезапно проявили взрывной интерес к Южному театру военных действий — аккурат после того, как Reuters Exclusive стало известно о подготовке администрацией Дональда Трампа мирных предложений для России и Украине.

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