ВЛАДИВОСТОК, 23 октября, ФедералПресс. Константин Шестаков, назначенный 22 октября врио главы Приморского края, в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что намерен сосредоточиться на развитии инфраструктуры и повышении качества городской среды в регионе.
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