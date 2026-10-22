ВЛАДИВОСТОК, 23 октября, ФедералПресс. Константин Шестаков, назначенный 22 октября врио главы Приморского края, в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что намерен сосредоточиться на развитии инфраструктуры и повышении качества городской среды в регионе.