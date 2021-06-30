Ольга Баталина: Разночтений в федеральных выплатах быть не должно!

Прямая линия с Владимиром Путиным продлилась почти 4 часов. Прозвучало более 67 вопросов. Людей волновали ремонт дорог, школ и садиков, экологические проблемы в их городах и выплата детских пособий, газификация их поселков и, конечно, вакцинация.