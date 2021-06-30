Комсомольская правда

103 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    за попытку окупится увеличивать срок работы дворником или асенизатором.Участников несанк...
  • Александр
    за попытку окупится увеличивать срок работы дворником асенизатором.Участников несанк...
  • Александр
    мошенник и брехун и полное ничтожество. ему даже отвечать западло. .Илон Маск приглас...

Ольга Баталина: Разночтений в федеральных выплатах быть не должно!

Ольга Баталина: Разночтений в федеральных выплатах быть не должно!

Прямая линия с Владимиром Путиным продлилась почти 4 часов. Прозвучало более 67 вопросов. Людей волновали ремонт дорог, школ и садиков, экологические проблемы в их городах и выплата детских пособий, газификация их поселков и, конечно, вакцинация.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх