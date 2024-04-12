Решила пойти по стопам бывшего: у брошенной Петровым Стаси Милославской появился избранник

После того как Александр Петров неожиданно женился на Виктории Антоновой, многих поклонников бывшей возлюбленной актёра Стаси Милославской начал беспокоить вопрос, как переживёт девушка такое предательство и разрыв.
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