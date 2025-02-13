В ЛНР рассказали о жалобах ВСУ на «капризы» техники НАТО

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Переданная Украине техника стран НАТО начала «капризничать» из-за погоды. Об этом, ссылаясь на радиоперехваты, сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.