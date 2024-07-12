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Царьград

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В Забайкалье вызвали искусственные дожди для борьбы с лесными пожарами

В Забайкалье вызвали искусственные дожди для борьбы с лесными пожарами

В Забайкальском крае стали вызывать искусственные дожди для тушения лесных пожаров.ФБУ «Авиалесоохрана» в своем Telegram-канале сообщает, что летчики-наблюдатели три дня подряд усиливали и вызывали осадки.

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