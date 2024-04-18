Правительство России расширило перечень жизненно важных лекарств

ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков Ряд средств для лечения вирусных и бактериальных инфекций, а также препаратов для пациентов с рассеянным склерозом включили в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
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