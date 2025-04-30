Операторы дронов уничтожили Abrams, Leopard и Bradley на спецоперации

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Операторы FPV-дронов и ударных беспилотников "Молния" соединения спецназа группировки "Центр" уничтожили множество видов техники ВСУ, поддерживая огнем наши штурмовые группы на красноармейском направлении спецоперации.
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