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Минобороны заявило, что диабет не является основанием для освобождения от мобилизации

Минобороны заявило, что диабет не является основанием для освобождения от мобилизации

Диабет и сердечно-сосудистые заболевания в Минобороны отказались включать в список болезней, которые являются основанием для освобождения от военной службы.

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