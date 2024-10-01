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На Украине после ужесточения правил мобилизации военкоматы не спешат выписывать штрафы нарушителям

На Украине после ужесточения правил мобилизации военкоматы не спешат выписывать штрафы нарушителям

Новый украинский мобилизационный закон стал более строгим к нарушениям порядка воинского учета. Но на Украине после ужесточения правил мобилизации военкоматы, которые там именуют ТЦК, не спешат выписывать штрафы нарушителям.

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