Подготовка к паводковому периоду 2025 началась в Карагандинской области

В Карагандинской области в качестве подготовки к паводковому периоду 2025 года запланировано более 160 мероприятий, направленных на санацию русел рек, устройству и укреплению защитных валов в населённых пунктах, увеличение водопропускной способности труб на автодорогах.
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