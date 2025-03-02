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ВС РФ отрезали группу ВСУ от основных сил под Купянском

ВС РФ отрезали группу ВСУ от основных сил под Купянском

До восьми украинских военных оказались отрезаны российскими войсками от основных сил ВСУ на купянском участке фронта, заявил агентству РИА Новости командир одного из подразделений группировки войск «Запад» с позывным Контора.

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