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Крымская газета

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Директор симферопольской фирмы задолжал сотруднице 1,4 млн рублей зарплаты

Директор симферопольской фирмы задолжал сотруднице 1,4 млн рублей зарплаты

В Симферополе завершено расследование уголовного дела в отношении директора торгового предприятия, обвиняемого в невыплате заработной платы.

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