Владимир Зеленский ужесточает мобилизацию для подготовки к крупному наступлению, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X.
«Идет ва-банк»: на Украине раскрыли, что готовит Зеленский
Комментарии
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Андрей
"...пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано" - и, видимо, могилизировано (ни какого злорадства, их дальнейшую судьбу определили хозяева просроченного)
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18 час.
Eduard
Скоро у детских садов дежурить будут!
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23 мин.
Eduard
А украинцы молчат,нет никакого Анти майдана!
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22 мин.
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