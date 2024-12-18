Русская весна
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Русская весна

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«Идет ва-банк»: на Украине раскрыли, что готовит Зеленский

«Идет ва-банк»: на Украине раскрыли, что готовит Зеленский

Владимир Зеленский ужесточает мобилизацию для подготовки к крупному наступлению, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X.

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Комментарии
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Андрей
&quot;...пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано&quot; -  и, видимо, могилизировано (ни какого злорадства, их дальнейшую судьбу определили хозяева просроченного)
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18 час.
Eduard
Скоро у детских садов дежурить будут!
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Eduard
А украинцы молчат,нет никакого Анти майдана!
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