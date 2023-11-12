Жителей Карелии предупредили о неблагоприятном природном явлении

ЕДДС предупреждает о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении. По информации Карельского гидрометцентра ночью и днем 13 ноября 2023 года по южным и центральным районам Республики Карелия местами ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега, – говорится в сообщении.