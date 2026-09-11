Главный раввин России Берл Лазар поздравил с Новым годом Рош-а-Шана

Сегодня празднуется еврейский новый год, или, как правильно называется этот день, Рош-а-Шана. С поздравлениями к россиянам обратился главный раввин России Берл Лазар: «Поздравляю вас всех с Рош-а-Шана, желаю вам, чтобы наступающий год стал добрым и сладким, чтобы все трудности остались позади, и чтобы все мы в этом году видели только хорошее.
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