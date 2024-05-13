Жара до 27-28 градусов придет в Читу и районы края в середине недели

Синоптики прогнозируют жаркую погоду до 27-28 градусов в Чите и районах края 15 и 16 мая.Так, в среду, 15 мая, в краевой столице воздух прогреется до 25-27 градусов.
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