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Жара до 27-28 градусов придет в Читу и районы края в середине недели

Жара до 27-28 градусов придет в Читу и районы края в середине недели

Синоптики прогнозируют жаркую погоду до 27-28 градусов в Чите и районах края 15 и 16 мая.Так, в среду, 15 мая, в краевой столице воздух прогреется до 25-27 градусов.

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