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Татар-информ

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«Стрельба из лука учит достигать цели»: в Казани дан старт Кубку Генпрокурора РФ

«Стрельба из лука учит достигать цели»: в Казани дан старт Кубку Генпрокурора РФ

За последние годы Казань стала настоящей кузницей и спортивной Меккой нашей страны. А сегодня в столице Татарстана появился и распахнул свои двери еще один объект – Центр стрельбы из лука.

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