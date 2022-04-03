Аналитик Джиоев: укрепление рубля зависит от снижения объёмов импорта и внедрения рублёвого расчёта за российский газ

Укрепления рубля на валютном рынке зависит от снижения объёмов импорта, а также благодаря рублёвому расчёту за российский газ для недружественных стран, заявил агентству «Прайм» аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.
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