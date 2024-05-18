Массовые побоища в России с участием чужеземцев приобретают устрашающий характер. В центре внимания Кемерово и Пермь

Юрий Пережогин

Почему из полиции уходят люди? Если и дальше бардак в стране будет продолжаться, то дождутся российского апокалипса, тогда уже поздно будет пить боржоми и ставить мёртвым на спины горчичники - улучшений уже не будет!!! Ибо останется один Колокольцев без сотрудников, да Бастрыкин. * Какой здравомыслящий человек пойдёт служить в полицию? Если только какой-нибудь дурачок без семьи. Когда мигранты угрожают семье полицейского, то какая может быть спокойная служба??? Это во-первых! А во-вторых: для чего у нас МВД? Для правопорядка, НО!!! При условии, что в стране всё спокойно, когда маленький ребёнок может спокойно гулять во дворе ничего не боясь, и многое чего другого, как при СССР. НО!!! Сегодня мир перевернулся наизнанку. Внутренние враги в России запустили толпища озверевших дикарей - а это ОГРОМНАЯ нагрузка на МВД, за ту же зарплату обычную. Ну и какой дурак останется в полиции, после этого бардака??? Наши власти уже давно живут на другой планете, там же и их детишки, имеется надёжная охрана и прочие ништяки (как в фильме Кин-дза-дза). Либерализм - первый и самый опасный враг для государства. А толерантность, уже как первая производная от либерализма - вообще дурдом! Есть и вторая производная, от толерантности - бардак, хаос, анархия, коррупция и многое чего поганого! И всё это во время СВО, а по сути, уже идёт повальная ВОЙНА, гибнут наши молодые ребята, и не только там, на фронте, но и в тылу, что, вообще, недопустимо! Но, кремль на другой планете, в Москве, видимая иллюзия!