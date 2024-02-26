Нейросеть показала «Властелин колец», снятый Сергеем Параджановым

Нейросеть показала, как бы выглядел «Властелин колец», снятый Сергеем Параджановым / © Midjourney Нейросеть показала, как бы выглядел «Властелин колец», снятый Сергеем Параджановым / © Midjourney Нейросеть показала, как бы выглядел «Властелин колец», снятый Сергеем Параджановым / © Midjourney Нейросеть показала, как бы выглядел «Властелин колец», снятый Сергеем Параджановым / © Midjourney Нейросеть показала, как бы выглядел «Властелин колец», снятый Сергеем Параджановым / © Midjourney Нейросеть показала, как бы выглядел «Властелин колец», снятый Сергеем Параджановым / © Midjourney Нейросеть показала, как бы выглядел «Властелин колец», снятый Сергеем Параджановым / © Midjourney Нейросеть показала, как бы выглядел «Властелин колец», снятый Сергеем Параджановым / © Midjourney Нейросеть показала, как бы выглядел «Властелин колец», снятый Сергеем Параджановым / © Midjourney .