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Телеведущая Ксения Бородина призналась, что хотела бы родить сына

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что хотела бы родить сына

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что хотела бы родить сына. Об этом сообщает издание Super.ru. Ксения Бородина и ее возлюбленный, блогер Николай Сердюков, посетили премьеру сериала "Лихие", которая состоялась 21 октября в Москве.

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