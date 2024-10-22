Телеведущая Ксения Бородина призналась, что хотела бы родить сына

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что хотела бы родить сына. Об этом сообщает издание Super.ru. Ксения Бородина и ее возлюбленный, блогер Николай Сердюков, посетили премьеру сериала "Лихие", которая состоялась 21 октября в Москве.
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