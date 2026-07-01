Чернышенко и Цивилева на «Абилимпиксе» в Казани пообщались с участниками СВО

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева посетили площадки чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» и пообщались с участниками СВО.
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