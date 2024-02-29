В Польше нашли оружие германских племен римской эпохи

Оружие германских племен римской эпохи / © B. Bartecki / Lublin Provincial Conservator of Monuments Первооткрыватели принесли найденные артефакты в Хрубешувский музей, где местные археологи идентифицировали предметы, которые исказила сильная коррозия.
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