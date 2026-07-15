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Гендиректор «Детройта» Илич об Айзермане: «Вклад Стива в историю клуба невозможно переоценить. Мы рады, что он остается в семье «Ред Уингс»

Гендиректор « Детройта » Крис Илич высказался о том, что Стив Айзерман покинул пост исполнительного вице-президента и генменеджера «Ред Уингс».

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