Российским военным выплатили 15 миллионов рублей за первый сбитый истребитель F-16

Денежные сертификаты получили 12 бойцовРоссийские военные, которые ликвидировали американский истребитель F-16 в зоне специальной военной операции (СВО), получили в качестве награды 15 миллионов рублей, сообщает пресс-служба компании «Форэс».
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