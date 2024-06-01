"Прямое попадание": Подробности ракетного удара хуситов по американскому авианосцу "Эйзенхауэр" в Красном море

Ч ЧилиИвано Это не попадание, это хуситы, пёрышком пятки американцам пощикотали. Не уж-то наши власти до сих пор не сподобились отдать пару-тройку "цирконов", борцам за свободу исламского мира? Не помнят, как нас "стингерами" потчивали эти американцы в Афганистане?

Ратник Ратник Пока не все поста... (простите - не всё изобрели) хуситы и изготовили в своих подпольных цехах" Вот скоро свой "Бастион" слепят, тогда дело веселей пойдёт. А потом, глядишь. и "Цирконы" делать научатся... Народ умный, упоротый, дай им Аллах здоровья...