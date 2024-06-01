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Царьград

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"Прямое попадание": Подробности ракетного удара хуситов по американскому авианосцу "Эйзенхауэр" в Красном море

"Прямое попадание": Подробности ракетного удара хуситов по американскому авианосцу "Эйзенхауэр" в Красном море

Военный представитель Йемена Яхья Сариа заявил, что вооружённые силы страны нанесли 31 мая удар по атомному американскому авианосцу "Дуайт Д.

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Комментарии
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Ч
ЧилиИвано
Это не попадание, это хуситы, пёрышком пятки американцам пощикотали. Не уж-то наши власти до сих пор не сподобились отдать пару-тройку &quot;цирконов&quot;, борцам за свободу исламского мира? Не помнят, как нас &quot;стингерами&quot; потчивали эти американцы в Афганистане?
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10 час.
Ратник Ратник
Пока не все поста... (простите - не всё изобрели) хуситы и изготовили в своих подпольных цехах&quot; Вот скоро свой &quot;Бастион&quot; слепят, тогда дело веселей пойдёт. А потом, глядишь. и &quot;Цирконы&quot; делать научатся... Народ умный, упоротый, дай им Аллах здоровья...
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9 час.
Ратник Ратник
Для начала достаточно &quot;Бал&quot; и &quot;Бастион&quot;. Для бритов и мерикосов и этого хватит...
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9 час.

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