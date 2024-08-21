Марочко: ВСУ отступают под угрозой окружения силами РФ под Северском в ДНР

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) под угрозой окружения своих войск под городом Северск в Донецкой народной республике переводит подразделения северо-западнее после утраты железнодорожной станции Выемка и позиций у села Ивано-Дарьевка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии