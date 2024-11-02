Элла Памфилова и Константин Мазуревский выступили на итоговом форуме Общественной палаты «Сообщество»

1 ноября 2024 года Председатель ЦИК России Элла Памфилова выступила на пленарном заседании «Россия 2030: общественные инициативы для нового времени» в рамках итогового форума Общественной палаты России «Сообщество» в Москве.
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