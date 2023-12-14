Что хотят дети на Новый год: исследование показало интересные тренды Елена ГалицкаяСогласно проведенному исследованию онлайн-школы Rebotica, дети в возрасте от 8 до 14 лет в России высказали свои предпочтения в отношении новогодних подарков, передают журналисты ftimes.