Что хотят дети на Новый год: исследование показало интересные тренды Елена ГалицкаяСогласно проведенному исследованию онлайн-школы Rebotica, дети в возрасте от 8 до 14 лет в России высказали свои предпочтения в отношении новогодних подарков, передают журналисты ftimes.
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