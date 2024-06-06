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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Анонсировано переиздание 16-битного хоррора Clock Tower На презентации Guerrilla Collectiv...

Анонсировано переиздание 16-битного хоррора Clock Tower На презентации Guerrilla Collectiv...

Анонсировано переиздание 16-битного хоррора Clock TowerНа презентации Guerrilla Collective 2024 компания WayForward анонсировала Clock Tower: Rewind, переиздание 16-битного хоррора, который никогда не выходил за пределами Японии.

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