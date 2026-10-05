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Мировое обозрение

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Международная торговая палата предрекла рост цен на зерно до 80% из-за Ормуза

Международная торговая палата предрекла рост цен на зерно до 80% из-за Ормуза

Главное в тезисах: Угроза продовольственной безопасности: Международная торговая палата предупреждает о скачке мировых цен на зерновые до 80% в самом жёстком сценарии из-за ограничений судоходства через Ормузский пролив.

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