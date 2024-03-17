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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энтони Эдвардс вышел на первое место в истории «Миннесоты» по количеству матчей с 30 очками за сезон

Энтони Эдвардс вышел на первое место в истории «Миннесоты» по количеству матчей с 30 очками за сезон

В игре с «Ютой» защитник набрал 31 очко, 10 подборов, 5 передач, 3 перехвата и 3 блок-шота, реализовав 12 из 20 с игры и 5 из 7 трехочковых.

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