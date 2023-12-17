В Юже суд отправил под домашний арест обвиняемого в падении пяти школьников в яму с кипятком

В Юже из-за недосмотра мастера за теплосетями дети получили ожоги до 25% тела.16 декабря Палехский районный суд отправил под домашний арест мастера, по вине которого в Юже пятеро школьников провалились в яму с кипятком.
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