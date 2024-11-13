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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» займет почетное 4-5-е место. У «Акрона» другие задачи – остаться в РПЛ». Канчельскис о словах Дзюбы про равные шансы клубов на титул

Форвард клуба из Тольятти ранее заявил, что у красно-белых такие же шансы на чемпионство в Мир РПЛ, как и у его команды.

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