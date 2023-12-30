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Назван город проведения «Интервидения»

«Петербургский дневник» со ссылкой на соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина пишет о том, что на проведение международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2024 году выделено 600 миллионов рублей.

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