Назван город проведения «Интервидения»

«Петербургский дневник» со ссылкой на соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина пишет о том, что на проведение международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2024 году выделено 600 миллионов рублей.
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