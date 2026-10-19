Брать Париж — есть у русских такая традиция, и на Западе это помнят В НАТО надеются сдержать орды «большевистских казаков», не допустив их на берега Сены Страны Европы страдают от серьезных проблем и не могут позволить себе собственные вооруженные силы в необходимом объеме, им едва хватает на социальные гарантии, считает глава американского банка JPMorgan Джейми Даймон.
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