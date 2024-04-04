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Отделка стен зала «Крокуса» могла способствовать распространению пожара

Отделка стен зала «Крокуса» могла способствовать распространению пожара

Материалы, которыми были отделаны стены концертного зала «Крокус Сити Холл», могли способствовать стремительному распространению огня в пожаре, устроенном террористами, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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