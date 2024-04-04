Отделка стен зала «Крокуса» могла способствовать распространению пожара

Материалы, которыми были отделаны стены концертного зала «Крокус Сити Холл», могли способствовать стремительному распространению огня в пожаре, устроенном террористами, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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